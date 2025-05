Il cittadino libanese nei suoi smartphone aveva video e immagini di propaganda

La polizia di Campobasso ha fermato un 24enne libanese nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale. Il giovane è risultato possedere nei suoi tre smartphone numerosi video e immagini di propaganda jihadista. Tra i file multimediali rinvenuti, anche diversi video in cui inneggia alla jihad contro i cristiani e gli ebrei, invitando i musulmani a seguirlo nel suo percorso da terrorista. Il gip di Campobasso ha disposto la misura cautelare in carcere sussistendo il rischio di reiterazione dei reati e per il suo elevato profilo di pericolosità. All’indagato sono contestati i reati di detenzione di materiale con finalità di terrorismo internazionale e istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo.

