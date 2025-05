Il sindaco di Roma in vista della cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice

Roma si prepara per questo fine settimana, specialmente in vista della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domenica 18 maggio. “La chiave è il coordinamento, ci sono tanti soggetti coinvolti. Il numero delle delegazioni è altissimo”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Da tenere presente che c’è il Giubileo delle confraternite. Sabato ci sarà un processione molto impegnativa e domenica ci saranno almeno 100mila persone, fedeli delle confraternite a cui si aggiungeranno i fedeli, i romani che parteciperanno. Abbiamo predisposto un perimetro in grado di contenere fino a 250mila persone. Ci sarà il Papa che alle 9 percorrerà con la Papamobile via della Conciliazione fino a Piazza Pia”, ha aggiunto il primo cittadino.

