Lo conferma l’avvocato Francesco Campagna, legale della famiglia Poggi,

È stato conferito oggi, al termine dell’incidente probatorio in tribunale a Pavia, l’incarico peritale nell’ambito della riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007. L’avvocato Francesco Campagna, legale della famiglia Poggi, ha dichiarato che sono stati formulati i quesiti e richiesto un accertamento “il più ampio possibile”, che coinvolga “tutti i soggetti per i quali un’ipotetica comparazione con le diverse tracce ancora reperibili può avere un senso”.

In questa prospettiva, le analisi saranno estese, laddove tecnicamente attuabili, anche a figure come le gemelle Cappa, Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, i carabinieri intervenuti all’epoca e il medico legale. “Si è cercato di riportare questo accertamento all’interno di una logica che corrisponde a quello che era avvenuto all’epoca”, ha spiegato Campagna, sottolineando la necessità che eventuali risultati siano “leggibili” e “abbiano un senso”, pur con tutte le difficoltà legate allo stato dei reperti e all’affidabilità delle analisi dopo quasi due decenni. “Il quadro è quello che penso qualsiasi cittadino può immaginare se si pensa di riaprire un’indagine per omicidio a distanza di 18 anni”, ha concluso il legale.

