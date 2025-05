Le motivazioni del provvedimento del Questore e del Prefetto di Varese sono legate a ragioni di ordine pubblico

È stato bloccato dagli agenti della Polaria al suo arrivo all’aeroporto di Malpensa questa mattina, giovedì, e sarà ora espulso dall’Italia Rasmus Paludan, politico di estrema destra danese noto per avere più volte bruciato pubblicamente delle copie del Corano. Come conferma la Questura di Varese, il 43enne fondatore del partito Stram Kurs (Linea Dura), è stato trattenuto e sarà rimpatriato in quanto ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico, per fatti pregressi che lo riguardano in altri Stati. Il provvedimento di allontanamento emesso dal Questore e dal Prefetto di Varese è stato convalidato dal Tribunale di Milano. Paludan sarà quindi rimpatriato.

Paludan: “A Malpensa negato il mio ingresso in Italia”

“Mi è stato negato l’ingresso a Milano e in Italia per 10 anni! Solo perché sono un cristiano! A Milano Malpensa! Una decisione presa dal prefetto di Varese! Dov’è Matteo Salvini???“. Così ha confermato la notizia lo stesso Paludan, tramite un post su X. “Oggi mi stavo recando a Milano, ma le autorità italiane hanno rigettato il mio ingresso, con un divieto per dieci anni. Solo perché sono io, anche se non ho fatto nulla di illegale, solo perché sono cristiano”, aggiunge Paludan in un breve video. “Mi chiedo che cosa ne pensi il Papa e se sia un gesto da buon cattolico respingere un altro cristiano dall’Italia solo per il fatto di essere cristiano”, conclude. In un altro post su Facebook, Paludan scrive: “Italia (Prefetto a Varese): Gli altri si arrabbiano perché ci sei tu. Ecco perché non dovresti essere qui”.

I have been denied entry to Milan and Italy for 10 years! Just for being a fellow Christian! Milan Malpensa! Decision made by the prefect of Varese! Where is @matteosalvinimi ??? ❤️✝️ pic.twitter.com/1fKO5sn6XY — Rasmus Paludan 🇩🇰 (@RasmusPaludan) May 15, 2025

Sabato 17 maggio il Remigration Summit 2025

Per sabato 17 maggio, in una location non ancora resa nota dagli organizzatori ma nella zona di Milano, è previsto il Remigration Summit 2025, il raduno europeo dei gruppi di estrema destra, in vista del quale la Prefettura di Varese ha disposto un specifico piano di monitoraggio e misure per la sicurezza.

