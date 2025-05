Trovati un martello e altri oggetti metallici

Un martello e altri oggetti metallici sono stati rinvenuti durante le operazioni di svuotamento di un canale nel territorio di Tromello, a poca distanza dalla casa che all’epoca del delitto, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007, era abitata dal fratello delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Le ricerche, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, sotto il coordinamento della procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, si sono concentrate in quella zona sulla base di una testimonianza raccolta nei mesi scorsi da una trasmissione televisiva. Secondo quanto riferito, una donna avrebbe visto un’altra gettare un oggetto metallico nel corso d’acqua. Per verificare il contenuto del canale sono state impiegate idrovore per svuotarlo e droni per la ricognizione aerea. Il materiale recuperato sarà ora sottoposto ad analisi tecniche per valutare se tra gli oggetti vi sia l’arma utilizzata per uccidere Chiara Poggi, la giovane trovata morta nella sua abitazione a Garlasco 18 anni fa.

