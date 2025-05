I militari sono riusciti a recuperare il bottino di diversi colpi compiuti nel 2023

Anziani vittime di rapine o furti in casa sono riusciti ad riavere i propri gioielli e oggetti di valore, grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Ivrea (Torino). I militari li hanno accolti in caserma e hanno restituito loro i bottini recuperati nell’ambito dell’operazione “Mida” coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea, eseguita nell’aprile dell’anno scorso e culminata con un arresto, cinque obblighi di dimora e tre denunce. Grazie alle indagini è stato possibile disarticolare un vasto sistema di ricettazione di oro rubato, al centro del quale un ottantaseienne torinese soprannominato ‘il Dio dell’oro’ fungeva da punto di riferimento per l’acquisto e la rivendita di preziosi provenienti da furti e rapine.

I militari avevano sequestrato complessivamente 566 grammi di oro, parte dei quali riconosciuti come bottino di una rapina avvenuta a Novara nell’aprile 2023, consumata con la truffa del finto carabiniere, e di un furto in abitazione a Pavia avvenuto nello stesso mese. Tra gli episodi accertati, anche una truffa ai danni di un’anziana residente a Ivrea, messa in atto da soggetti che si erano finti operai del gas e appartenenti all’Arma dei Carabinieri, riuscendo a sottrarre diversi monili.

