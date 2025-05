Le dichiarazioni al termine dell’udienza in tribunale a Milano

In tribunale a Milano l’udienza del processo sul caso Visibilia che vede imputata la ministra del Turismo Daniela Santanchè per falso in bilancio. “Ci serve molto tempo ancora, perché la questione è abbastanza complicata: i pubblici ministeri sostengono che ci sia una precisazione del capo di imputazione così come chiesto dal presidente del tribunale, mentre per noi difensori non è così ed è invece una nuova contestazione. Nel capo della nuova contestazione, si parla di bilancio consolidato non più di bilancio di esercizio. Quindi da qui la necessità di poter analizzare bene questo capo di imputazione che è stato depositato, nonostante la richiesta sia di oltre un mese fa, è stato depositato in udienza oggi”, ha detto Antonella Augimeri, legale dell’ex consigliere del cda di Visibilia, Massimo Cipriani, al termine dell’udienza. Il collegio dei giudici Cernuto-Ballesi-Lentini ha concesso un rinvio al prossimo 10 giugno, per permettere agli avvocati difensori di studiare le imputazioni presentate dalla Procura milanese.

