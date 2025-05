Protesta di decine di cittadini che hanno contestato l'avvio del cantiere propedeutico alla realizzazione del nuovo impianto romanista

Tensione e qualche contuso a Pietralata tra polizia e comitati dove oggi era previsto l’inizio dei lavori per la costruzione dello stadio della Roma. All’arrivo delle ruspe i manifestanti, contrari alla costruzione del nuovo impianto giallorosso, si sono fatti trovare davanti i cancelli del cantiere scontrandosi con la polizia che cercava di aprire un varco per il passaggio dei mezzi. Dopo alcuni momenti di tensione e l’arrivo di una ambulanza la società giallorossa, dopo un confronto con il Comune, ha deciso di rinviare l’inizio dei lavori. I manifestanti, riuniti in comitati insieme a Potere al Popolo, cantano ora vittoria e rimandano il confronto con una manifestazione in Campidoglio.

Dopo le proteste a Pietralata, sondaggi archeologici rinviati

“È necessario che i sondaggi archeologici previsti per la realizzazione dello Stadio a Pietralata si svolgano, come previsto, nel pieno rispetto della normativa vigente: l’idea che un’attività autorizzata possa essere impedita da iniziative estemporanee è inaccettabile. Allo stesso tempo, è fondamentale evitare ogni forma di tensione e scongiurare l’uso della forza. Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di invitare alla pazienza e di rinviare temporaneamente le lavorazioni propedeutiche. Ci auguriamo che, nei prossimi giorni, prevalgano il rispetto delle regole e il senso di responsabilità da parte di tutti: è legittimo esprimere dissenso rispetto a un’opera, ma non è accettabile ostacolare attività lecite e autorizzate. Questo principio deve essere chiaro e condiviso”. Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia, in merito agli episodi verificatisi questa mattina nell’area di Pietralata.

Onorato: “Proteste? Con i ‘no’ città già morta in passato”

“Del dossier Stadio se ne occupano il Sindaco e il mio collega Veloccia. Ho visto le immagini e dispiace perché Roma ha bisogno di due impianti per Roma e Lazio nel rispetto delle regole e delle leggi”. Così l’assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato a margine della conferenza stampa di presentazione del 92° Csio di Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo nel commentare le tensioni che si sono registrare questa mattina con i manifestanti che hanno bloccato gli scavi archeologici a Pietralata, luogo dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto della Roma. “Con i ‘no’ questa città è già morta in passato, serve il dialogo e il confronto. La democrazia è preziosa anche per questo: facciamo lavorare il Comune e vediamo dove arriveremo. Auguro alla Roma di fare quanto prima il suo Stadio”, ha aggiunto.

