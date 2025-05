Il Pontefice si affaccerà a mezzogiorno dalla Loggia delle Benedizioni in Vaticano

È il giorno del primo ‘Regina Coeli’ di Papa Leone XIV, domenica 11 maggio 2025. Il Pontefice si affaccerà a mezzogiorno dalla Loggia delle Benedizioni in Vaticano dove, già dalle prime ore della mattina, sono arrivati migliaia di fedeli. Attese circa 150mila persone. Le misure di sicurezza restano altissime intorno a Piazza San Pietro in vista della prima cerimonia ufficiale pubblica dopo l’elezione dello statunitense Robert Francis Prevost.

Blindato il Vaticano con i varchi di accesso e con metal detector, come accaduto per il conclave e per i funerali di Papa Francesco. Gli stessi dispositivi di sicurezza adottati per le esequie di Bergoglio saranno ripetuti per la cerimonia di intronizzazione del nuovo Santo Padre, come annunciato dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Almeno 5 mila le forze dell’ordine che saranno schierate in campo.

