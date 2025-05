I due camminano al Parco Nord dove la 50enne è stata trovata cadavere

(LaPresse) Le telecamere di sorveglianza intorno al Parco Nord a Milano riprendono Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriya, passeggiare insieme sotto la pioggia, riparati da due ombrelli. La donna scomparsa venerdì è stata trovata cadavere in zona domenica, con due ferite da taglio alla gola e altre lesioni simili ai polsi. Il 35enne domenica si è suicidato gettandosi dal Duomo. Era detenuto a Bollate ma aveva un permesso per lavorare all’Hotel Berna, dove era impiegata anche la 50enne originaria dello Sri Lanka e dove De Maria sabato ha ferito a coltellate un altro collega egiziano di 51 anni. L’uomo non è in pericolo di vita.

