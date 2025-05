La vittima è in gravi condizioni, l'aggressore è ancora in fuga

Un detenuto del carcere di Bollate in permesso di lavoro diurno ha accoltellato un collega davanti all’hotel Berna di via Napo Torriani, vicino alla stazione Centrale di Milano, dove entrambi lavoravano. In fuga l’aggressore, un 35enne originario di Napoli, che sta scontando una condanna per omicidio. In gravi condizioni un 51enne egiziano con cittadinanza italiana, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata