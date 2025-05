L'episodio vicino alla stazione Centrale. La polizia sta ricercando l'aggressore che si è dato alla fuga

Un detenuto di Bollate, in permesso fuori dal carcere, ha accoltellato un collega davanti all’hotel di via Napo Torriani, vicino alla stazione Centrale di Milano, dove entrambi lavoravano. L’aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 6.20. La vittima, un 51enne egiziano con cittadinanza italiana, è stato trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. La polizia sta ricercando l’aggressore, che si è dato alla fuga. Secondo quanto si apprende, si tratta di un 35enne napoletano, detenuto per omicidio. L’uomo ieri pomeriggio non si è presentato a lavoro e non ha fatto rientro in carcere.

Milano, ricercato era detenuto per femminicidio

Stava scontando una condanna definitiva per femminicidio il 35enne di origini napoletane ricercato per l’accoltellamento di un collega di 51 anni anni davanti all’hotel Berna di Milano, in via Napo Torriani, dove entrambi lavoravano. L’uomo in fuga, stando a quanto si apprende, nel 2016 aveva sgozzato una 23enne prostituta tunisina in un albergo di Castel Volturno, nel Casertano, e dopo un periodo di latitanza era stato arrestato in Germania nel 2018.

Il 35enne si trovava fuori dal carcere per un permesso lavorativo diurno, ma ieri pomeriggio non si era presentato sul posto di lavoro e aveva anche violato l’obbligo di rientro nel carcere di Bollate. Al Berna era impiegato alla reception, mentre la vittima, italiano di origini egiziane, nella stessa struttura ricettiva faceva il barman e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

Scomparsa anche la collega del 51enne accoltellato, indagini in corso

Una collega del 51enne accoltellato da Emanuele De Maria risulta scomparsa da ieri. Si tratta di una donna di 51 anni, originaria dello Sri Lanka, collega del ricercato e della vittima dell’aggressione.

La sparizione della donna, nata in Sri Lanka ma cittadina italiana, è stata denunciata dal figlio e dal marito ai carabinieri di Cinisello Balsamo, sempre nel Milanese. La 51enne sarebbe scomparsa nel pomeriggio di ieri e lavorava all’Hotel Berna. I militari del Nucleo Investigativo stanno ora lavorando con la Squadra Mobile per rintracciare la donna e verificare un eventuale collegamento con l’accoltellamento di stamattina.

