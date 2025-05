Maestro presepaio Genny Di Virgilio: "Sarà il Papa della pace sulle orme di Francesco"

“Non appena è arrivato l’annuncio del nuovo Papa Leone XIV mi sono subito messo all’opera. Ho finito alle sei del mattino e sono corso in bottega a completarla con gli ultimi colpi di colore. Ho voluto immortalare la sua risata e la mano quando ha salutato i fedeli. Mi auguro che sia il Papa della pace nel mondo sulle orme di Francesco”. Queste le parole del maestro presepaio Genny Di Virgilio, che ha la sua bottega a San Gregorio Armeno, a Napoli, conosciuta nel mondo come “La Via dei Presepi”.

