Il prefetto di Roma ha fatto un bilancio sulla gestione della sicurezza in Vaticano

Lamberto Giannini, prefetto di Roma, ha risposto alle domande dei cronisti fuori dalla Camera dei Deputati sulla riuscita delle operazioni sull’ordine pubblico in occasione dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV. “È andata bene. Adesso ci sarà l’ulteriore cerimonia di intronizzazione. Oggi pomeriggio faremo un comitato per mettere a punto le ulteriori misure. C’è stato un grandissimo afflusso di persone che in poco tempo sono arrivate lì sul posto. Sono molto contento, perché con tutte le chiusure che avevamo programmato e una serie di accortezze abbiamo evitato problematiche di ingorghi o troppa ressa“.

