Il giornalista alla presentazione del suo nuovo libro "L'amore mio non muore"

“Cambio di narrativa? Dentro ci sono i miei temi, ma il libro è un’indagine sull’amore”. Così Roberto Saviano, rispondendo alle domande dei cronisti in occasione della presentazione del suo nuovo libro ‘L’amore mio non muore’, alla Mondadori della galleria ‘Alberto Sordi’ a Roma: “Il tentativo di poter indagare la forza del sentimento: amare non è mai spreco, anzi, è il contrario dell’economia. Lo diceva già Marcuse”, continua lo scrittore, che ammette che “scriverlo è stata un’esperienza dolorosa, ma esaltante, come non mi succedeva da tempo”. “Ennesimo rinvio del processo Bidognetti? Nessuno segue più questo processo. Sono in questo processo, contro il boss che mi ha minacciato e condannato in primo grado insieme al suo avvocato, da 16 anni”, ha ricordato Saviano, che è poi intervenuto sul tema della ‘ndrangheta nelle curve: “Ndrangheta nelle curve? Grande questione di cui nessuno parla mai. Le curve sono assolutamente il centro di investimento nuovo delle organizzazioni”, ha concluso.

