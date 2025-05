Deceduto anche il bimbo che portava in grembo. L'ipotesi è shock settico iperacuto

È morta in sala parto assieme al bimbo che portava in grembo da cinque mesi, forse a causa di una sepsi fulminante. È successo all’ospedale Santa Chiara di Trento, come conferma la direzione generale dell’azienda sanitaria provinciale.

Cosa è accaduto all’ospedale Santa Chiara di Trento

La donna, 39 anni, residente ad Arco, è arrivata in ospedale d’urgenza con l’elicottero in quanto a casa aveva febbre alta e dolori molto forti. Una volta giunta al Santa Chiara le condizioni sarebbero precipitate e a nulla sono valsi i tentativi delle equipe sanitarie di salvare mamma e bimbo.

Ipotesi shock settico iperacuto

“La direzione aziendale si è attivata per fare luce sui fatti avvenuti e, con i dati attualmente in possesso, si presume che l’evento che ha portato al decesso della signora sia riconducibile a uno shock settico iperacuto, con un’evoluzione rapidissima e non responsivo al trattamento medico e rianimatorio multidisciplinare ad alta intensità, prontamente messo in atto dai nostri sanitari”, sottolinea l’azienda sanitaria. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.

