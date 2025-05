I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del sindaco Manfredi e dell'assessore Armato

Oltre mille persone in piazza Municipio, a Napoli, per manifestare contro l’Amministrazione comunale e in favore del popolo Palestinese dopo il caso dei due turisti israeliani che hanno avuto una discussione con degli avventori di un ristorante del centro storico e la sua titolare. Dalla piazza i cori hanno chiesto le dimissione di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Teresa Armato, assessore al Turismo, che ha incontrato i due turisti, esprimendo solidarietà per l’accaduto, prima di incontrare la ristoratrice e sentire anche da lei cosa fosse accaduto. La polemica incalza e le tante persone che hanno preso parola durante il presidio hanno rimarcato il silenzio dell’Amministrazione su quanto sta accadendo a Gaza e in tutta la Palestina. Su di un cartello, che ha ripreso le parole pronunciate dall’assessore Armato, si legge “Non potevo far passare Napoli come discriminante e antisemita” nel silenzio si è complici dei crimini. O ancora, su un altro cartello, “Sindaco di Napoli, due anni di genocidio due anni di silenzio”.

