Operazione della Gdf sul noleggio di barche

A Imperia i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito oltre 40 interventi di natura fiscale nei confronti di imprese di noleggio a breve termine di unità da diporto prettamente battenti bandiera di Paesi a fiscalità privilegiata.

Le Fiamme Gialle in sinergia con la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate hanno accertato che le compagnie si sono avvalse in modo fraudolento delle agevolazioni sull’Iva per l’utilizzo delle imbarcazioni in acque territoriali comunitarie, recuperando oltre 3,6 milioni di euro, frutto dell’evasione fiscale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata