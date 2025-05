Michele Di Bari ha convocato d'urgenza un Comitato per l'ordine e la sicurezza

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato d’urgenza un Comitato per l’ordine e la sicurezza all’indomani dei due accoltellamenti avvenuti in poche ore in pieno centro cittadino, che hanno visto come protagonisti alcuni minorenni. “La presenza delle forze dell’ordine in strada è solo un pezzo della prevenzione di questi episodi. Quello che serve è un sussulto di coscienza da parte delle famiglie nell’educazione dei propri figli“, ha detto il Prefetto Di Bari ha anche commentato l’episodio di Bergamo: “Dimostra che c’è forte deficit educativo in tutta Italia”.

