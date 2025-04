L'ultima trovata dell'imprenditore Michele Esposito per valorizzare la filiera corta

Da Napoli un cono salato con ricotta e mozzarella di bufala per combattere i dazi di Trump. È questa l’ultima trovata di Michele Esposito, imprenditore partenopeo, amministratore di Mozzarella Food Experience, che ha lanciato questo innovativo prodotto alimentare per valorizzare la filiera corta e i prodotti a chilometro zero in risposta ai dazi voluti dal governo americano. “Con questi prodotti – chiarisce Michele Esposito – vogliamo approfittare dei flussi turistici per far conoscere al mondo le eccellenze del nostro territorio, investendo nella nostra città e creando nuovi posti di lavoro”. All’inaugurazione del nuovo punto vendita, su via Santa Lucia, presente la Consigliera della Regione Campania Loredana Raia, che afferma: “Si sta mettendo concretezza alle azioni istituzionali che con la Regione, in questi dieci anni, abbiamo portato avanti: la tutela del consumatore, la promozione di una filiera agroalimentare di qualità, corta, biologica, che possa sempre di più costruire condizioni di inserimento lavorativo nel campo dell’agricoltura“.

