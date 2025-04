La contestazione ai manifestanti di estrema destra

Nel silenzio del rito del ‘Presente’ per Sergio Ramelli davanti alla targa di via Paladini a Milano dove il 19enne missino, morto 50 anni fa, è stato aggredito dai militanti di Avanguardia Operaia, è risuonata da una finestra “Bella Ciao”. Immediata la reazione dei manifestanti di estrema destra che hanno iniziato a urlare insulti ai contestatori, prima di lanciare un petardo nel cortile dell’abitazione da cui proveniva la musica. Dopo i saluti romani e la chiamata del presente per Ramelli il corteo si è sciolto dopo qualche momento di agitazione.

