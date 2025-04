La donna è indagata per concorso in occultamento di cadavere

Nors Manlapaz, la madre di Mark Samson, in carcere per aver ucciso la sua ex Ilaria Sula, è stata convocata in questura per un nuovo interrogatorio. La donna è arrivata in questura a Roma di prima mattina, accompagnata dal suoi avvocati difensori per essere interrogata dagli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma.

La madre del giovane è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Al centro dell’interrogatorio il chiarimento di alcuni punti della sua precedente deposizione, in parte smentita da alcune dichiarazioni che avrebbe fatto il figlio dopo il ritrovamento sotto un cuscino del telefono cellulare della vittima che sarebbe stato nascosto proprio dalla madre di Samson.

