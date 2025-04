Foto dall'archivio

Ferito al tallone anche un giovane che partecipava alla festa, il padre portato in caserma

Padre spara al figlio di 24 anni durante una festa nella loro villa di San Gregorio a Catania. Il 24enne è morto raggiunto da un colpo di pistola all’addome. Ferito al tallone anche un giovane che partecipava alla festa.

Il padre è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato.

Il padre ha sparato con un revolver 357 magnum. Fra i due sarebbe scoppiata una lite per il rumore durante la festa. La tragedia è avvenuta in piena notte. Il ragazzo ferito, invece, è ricoverato al Cannizzaro di Catania e non è in pericolo di vita.

