La richiesta proveniva da Anpas e Croce Rossa

Quasi mille panini in tre giorni: è una vera e propria maratona quella della salumeria ‘Antonaci’, in zona piazza Barberini, a cui Anpas e Croce Rossa Italiana hanno commissionato i sandwich da distribuire ai pellegrini giunti a Roma per le esequie di Papa Francesco.

Alla piccola bottega artigianale in via del Boccaccio non si sono lasciati intimidire dal numero straordinario di panini richiesti dalle due organizzazioni assistenziali, e si sono subito rimboccati le maniche: “Abbiamo iniziato a prepararli alle 5 del mattino, e abbiamo finito poco dopo le 11 – racconta Giampiero Parisi, mentre è impegnato a esaudire le richieste degli avventori presenti -. In tre abbiamo preparato panini misti, con salumi e formaggi di primissima qualità. Venerdì abbiamo ricevuto la prima richiesta di 40 panini, oggi invece il numero è salito a 650. E per domani abbiamo un’altra richiesta, al momento di 200″.

Soddisfatti dell’ottimo risultato sono anche il titolare Francesco Antoci e la figlia Alessia: “Quotidianamente abbiamo tante richieste – spiegano -. Ma in oltre 40 anni di attività, non era mai accaduto che chiedessero di preparare così tanti panini. Per noi è stata una piccola impresa, ma siamo contenti di essere riusciti a soddisfare le richieste”.

