L'addio a sette tra i personaggi più influenti degli ultimi 40 anni

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati i funerali di Papa Francesco, che il 26 aprile 2025 hanno visto circa 400mila persone affollare le strade tra piazza San Pietro e la basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Santo Padre ha scelto di essere seppellito. Ma sono tante le esequie di personaggi pubblici particolarmente amati dal popolo che nel corso degli ultimi 40 anni hanno catalizzato l’attenzione mondiale.

8 aprile 2025: i funerali di Giovanni Paolo II

L’8 aprile del 2005, dopo ben 27 anni di pontificato, il mondo diceva addio a Giovanni Paolo II, morto il precedente 2 aprile. Le esequie, officiate dal cardinale Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, furono seguite direttamente da un numero compreso tra le 250.000 e le 300.000 persone, oltre che da almeno 2 milioni di pellegrini riuniti tra Tor Vergata e le piazze di Roma. Il rito fu trasmesso in mondovisione a reti unificate, e in Italia fu visto d quasi 15 milioni di spettatori per uno share del 90%.

19 settembre 2022: i funerali di Elisabetta II

Il 19 settembre del 2022, nell’abbazia di Westminster di Londra si celebrarono i funerali della regina Elisabetta II, morta a 96 anni dopo oltre 70 di regno. La sovrana morì nella residenza reale di Balmoral l’8 settembre, due giorni dopo aver ricevuto l’allora primo ministro Liz Truss, e il feretro attraversò la Gran Bretagna in auto, raccogliendo in questo modo il lungo e commovente abbraccio di milioni di sudditi inglesi.

6 settembre 1997: l’ultimo saluto a Lady Diana

L’addio alla “principessa del popolo” Diana Spencer si tenne a Londra il 6 settembre 1997. La morte di Lady Diana, avvenuta il 30 agosto precedente a Parigi, in un incidente stradale mentre insieme al compagno Dodi Al Fayed cercava di sfuggire all’assalto dei paparazzi, destò una commozione senza precedenti. La bara venne trasportata sopra un affusto di cannone, attraverso Hyde Park verso St. James’s Palace, dove il corpo della principessa rimase per cinque giorni prima di essere portato a Kensington Palace. La televisione britannica raggiunse i 32.100.000 di spettatori, uno degli eventi televisivi con maggior numero di seguito. Si stima che in tutto il mondo 2,5 miliardi di persone abbiano guardato l’evento in tv, rendendolo uno dei maggiori eventi televisivi più seguiti della storia.

13 giugno 1984: Enrico Berlinguer

Il 13 giugno 1984 piazza San Giovanni a Roma si tinse di rosso per l’addio ad Enrico Berlinguer, morto due giorni prima a Padova dopo essersi sentito male durante un comizio. Alle esequie partecipa più di un milione di persone che accompagna il feretro attraverso le vie di Roma. Destinata ad entrare nella storia è l’immagine dell’allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, in raccoglimento, con il capo chino, appoggiato alla bara dello storico leader comunista.

27 novembre del 2020: Diego Maradona

Il mondo dello sport si fermò il 27 novembre del 2020 per salutare uno dei più grandi calciatori della storia: Diego Armando Maradona. El

“Pibe de oro” morì due giorni prima a causa di un’edema polmonare, sopraggiunto in una situazione fisica già precaria. Circa un milione furono i tifosi che affollarono la camera ardente, e in alcuni casi l’eccessiva foga dei supporters degenerò in scontri con la polizia, chiamata a sorvegliare l’evento. I funerali di Stato si tennero alla Casa Rosada, e Maradona fu sepolto accanto ai genitori nel cimitero Jardin Bella Vista di Buenos Aires.

5 maggio 1994: Ayrton Senna

Furono circa cinque 5 milioni i brasiliani che il 5 maggio 1994 si riversarono per le strade di San Paolo per rendere omaggio ad Ayrton Senna. Il tre volte campione del mondo morì a 34 anni nel corso del Gran premio di Imola, il primo maggio, e la sua scomparsa rappresentò una perdita straordinaria per tutti gli appassionati d’automobilismo. L’immagine del suo feretro che sfila a bordo di un camion attraverso la città, tra le lacrime della gente, e scortato dai più grandi campioni di Formula 1 degli ultimi 50 anni è divenuta iconica.

7 luglio 2009: Michael Jackson

Al “Re del Pop” Michael Jackson spetta il record assoluto di persone collegate in diretta web per seguire le esequie. Per assistere alla commemorazione pubblica del 7 luglio 2009 presso lo Staples Center di Los Angeles, si collegarono in diretta dai 2,5 ai 3 miliardi di persone. Al funerale di Jackson, morto il 25 giugno precedente a 50 anni, presero parti tutti i più grandi esponenti mondiali della musica e dello spettacolo, da Elizabeth Taylor a Liza Minelli, a Stevie Wonder e Quincy Jones.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata