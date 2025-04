Nel corteo pochi cardinali e alcuni parenti

Sul funerale di Papa Francesco, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha spiegato che “il corteo funebre del Santo Padre, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d’uomo per permettere a tutti di dare l’ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà poco più un’ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri all’ora. Confidiamo nella collaborazione e compostezza dei cittadini, come avvenuto in questi giorni”. Giannini lo ha spiegato dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura alla vigilia delle esequie di Papa Francesco.

