Dino Latini: "La memoria di questa data deve essere per noi un faro di speranza"

“Oggi, 25 aprile 2025, celebrando l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia, la Regione Marche si unisce a tutta la nazione per ricordare il sacrificio, la determinazione e il coraggio di chi ha lottato per la nostra libertà. Questo è un giorno che ci invita non solo a commemorare il passato, ma anche a riflettere sul presente e sul futuro delle nostre libertà e dei valori democratici che sono alla base della nostra Repubblica. Il 25 aprile 1945 ha rappresentato la fine di un periodo buio della nostra storia, un momento cruciale che ha segnato la rinascita della nostra nazione. In questo giorno, ricordiamo tutti coloro che, con sacrificio e spirito di unità, hanno contribuito alla Resistenza e alla riconquista della libertà. Il loro esempio è un patrimonio che dobbiamo custodire con rispetto e gratitudine. Le Marche, come molte altre regioni d’Italia, hanno visto l’impegno di tanti partigiani e di numerose persone comuni che hanno scelto di lottare per la libertà e per la democrazia. In questa occasione, rendiamo onore a chi ha sacrificato la propria vita affinché noi oggi potessimo godere dei diritti fondamentali che tutelano la nostra dignità e la nostra giustizia sociale. Invito tutti i cittadini delle Marche a riflettere su questi valori e ad impegnarsi, ciascuno nel proprio ruolo, per costruire una società sempre più inclusiva, equa e solidale. La memoria di questa data deve essere per noi un faro di speranza, un richiamo alla difesa dei principi di democrazia, pace e libertà, che sono l’essenza della nostra identità nazionale. Oggi, più che mai, dobbiamo essere consapevoli che la libertà va tutelata ogni giorno, con responsabilità e impegno collettivo. Solo così potremo guardare al futuro con fiducia, senza dimenticare mai il sacrificio di chi ha combattuto per regalarci una vita libera e democratica”, Dino Latini, presidente del Consiglio della Regione Marche