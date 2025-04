Le immagini del momento di ricordo

Il corteo del 25 aprile, che si tiene tradizionalmente la sera del 24 aprile a Torino, ha visto decine di giovani di Acmos e Libera proseguire verso via Rossini, dove si trova la lapide in memoria di Adriano Ferrero, giovane studente ucciso nel 1945 per essersi rifiutato di fare il saluto romano al passaggio di un feretro fascista. Le immagini del momento di ricordo. E’ stato anche ricordato Luca Bossi, esponente storico di Acmos e Benvenuti in Italia, morto due settimane fa.

