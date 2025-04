La decisione per non alimentare tensioni con gli antagonisti

Per evitare tensioni, la polizia ha tolto la corona di fiori posta dalla comunità ebraica romana a Porta San Paolo, per permettere agli antagonisti di porre la loro. La decisione è stata presa per fare in modo che i due gruppi non venissero a contatto e non si creassero attriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata