Segnalate frane e allagamenti

Temporali e forti raffiche di vento si sono abbattute a cominciare dalla serata di ieri in tutta l’area della provincia di Varese, soprattutto nella zona di Induno Olona, causando frane e allagamenti con l’esondazione dell’Olona. I Vigili del Fuoco hanno operato ininterrottamente per tutta la notte con numerose squadre, intervenendo per far fronte alle numerose richieste di soccorso legate a frane, allagamenti e smottamenti. Le condizioni meteo in attenuazione hanno consentito una gestione più agevole degli interventi residui, permettendo il rientro delle squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Milano, inviate ieri per supportare il dispositivo locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata