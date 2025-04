Lo apprende LaPresse da fonti del Dap

Possibile permesso speciale per sette detenuti per presenziare alla cerimonia di sepoltura di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia), monsignor Benoni Ambarus, noto come Don Ben, responsabile della carità e della pastorale carceraria a Roma, e l’autorità giudiziaria locale avrebbero avviato l’interlocuzione per concedere un permesso speciale ai 7 detenuti.

La loro eventuale presenza risponderebbe alla volontà espressa da Don Ben di permettere a ‘i figli prediletti’ del pontefice di dare l’ultimo saluto a Bergoglio. La richiesta ha incontrato la massima disponibilità da parte del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata