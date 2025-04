Le cause sono ancora da accertare. Le vittime sono una coppia di turisti

Una donna è dispersa e un uomo ha riportato gravi ustioni a seguito di un incendio divampato a bordo di una barca ormeggiata in una darsena privata lungo il fiume Stella, a Palazzolo in provincia di Udine.

Cosa è successo a Udine

L’incendio è divampato verso l’una di notte, per cause ancora da accertare. A bordo della barca si trovava una coppia di turisti. L’uomo è stato recuperato in acqua dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, con varie ustioni sul corpo, ed è stato trasportato in ospedale a Udine dove è ricoverato in gravi condizioni. La donna risulta dispersa e sono in corso le ricerche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri della compagnia di Latisana e i sanitari del 118.

