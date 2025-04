In corso le indagini per stabilire se lo scontro sia stato provocato volontariamente dall'uomo nel tentativo di togliersi la vita

Avrebbe ucciso l’ex moglie in casa, per poi morire in un incidente stradale scontrandosi con l’auto contro un camion cisterna. È questa l’ipotesi, secondo la polizia di Stato di Udine, sul decesso di due ex coniugi nella giornata di oggi, 17 aprile. La donna, 46 anni, è stata trovata in casa in via Joppi, alla periferia della città, mentre l’uomo, che era ricercato per averla uccisa, è deceduto nello scontro mortale lungo la strada statale 13, nel territorio di Basiliano. Sono ora in corso le indagini per capire se l’incidente sia stato provocato volontariamente dall’uomo nell’intento di togliersi la vita o se sia legato alle condizioni della strada o ad altro.

