Nel capoluogo piemontese l'iniziativa per accendere i riflettori sulla situazione delle librerie

A Torino si è tenuto oggi un ‘Book Mob’, flash mob promosso dai librai torinesi, iniziativa collettiva e simbolica per accendere i riflettori sulla situazione critica che molte librerie di prossimità stanno affrontando e per presentare un manifesto sottoscritto da oltre trenta librai. L’evento davanti a Palazzo Civico.

“Oggi intanto è un giorno di festa per la lettura, perché come ogni 23 aprile si svolge San Jordi – Torino che legge”, spiega il libraio Andrea Bertelli. “Si tratta di un flash mob non tanto di protesta ma per dire ‘ci siamo anche noi‘, in un momento in cui abbiamo una situazione difficile. Noi tutti i giorni, tutto l’anno, con le librerie teniamo accesi dei pezzi di città“.

