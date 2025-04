"Non ci sarà un altro come lui"

Tanta commozione ed emozione tra i fedeli che hanno assistito alla cerimonia di traslazione del feretro di Papa Francesco, in piazza San Pietro.

Una suora si commuove al pensiero che solo domenica aveva voluto presenziare tra la gente per la santa Pasqua. Tanti gli stranieri accorsi per portare il loro omaggio al pontefice, tra cui una donna cubana che si chiede “se esisterà un altro Papa come lui”.

I fedeli sono arrivati in Vaticano per portare l’ultimo saluto a Francesco: “se lo merita”, hanno affermato i presenti.

