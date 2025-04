I fedeli stanno facendo ore di coda per dare l'ultimo saluto al Pontefice

La polizia di Stato ha diffuso le immagini della folla in Piazza San Pietro, accorsa per vedere la salma di Papa Francesco, ripresa dalle telecamere della Sala operativa della Questura di Roma. I fedeli stanno facendo ore di coda per dare l’ultimo saluto al Pontefice morto il 21 aprile.

