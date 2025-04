I fatti sarebbero avvenuti a partire da gennaio fino a maggio 2024 in occasione delle partite in casa della squadra giallorossa

Tre ultras della Roma, del Gruppo Quadraro, sono stati arrestati per spaccio di cocaina nei bagni della Curva Sud dello Stadio Olimpico. I fatti sarebbero avvenuti a partire da gennaio fino a maggio 2024 in occasione delle partite in casa della squadra giallorossa.

Rintracciati 3 ultras della Roma

Due degli indagati sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine nelle proprie abitazioni e sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, mentre un terzo era già detenuto per altra causa.

Tutti gli indagati – già sottoposti all’interrogatorio preventivo il 7 aprile scorso, quando si sono avvalsi della facoltà di non rispondere – sono ritenuti responsabili di spaccio di droga. Le indagini, condotte dalla Digos, hanno interessato numerosi incontri di calcio disputati dalla squadra giallorossa allo Stadio Olimpico nel corso del Campionato di Serie A 2024/2025, a partire da gennaio 2024.

