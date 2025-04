E' successo nel Comune di Santa Maria a Monte. I due sono ricoverati in ospedale con ferite di arma da fuoco

Una violenta lite familiare è degenerata in tragedia questo pomeriggio in un’abitazione nel Comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Due persone sono rimaste gravemente ferite in circostanze ancora da chiarire completamente. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un violento alterco tra i due, probabilmente padre e figlio. La situazione sarebbe poi precipitata con l’utilizzo di un’arma da fuoco.

Spari in casa a Pisa, avviate le indagini

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118 e l’elisoccorso Pegaso, insieme ai carabinieri della compagnia di San Miniato e della stazione di Santa Maria a Monte, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I due feriti, un uomo di 63 anni e un giovane, sono stati trasportati d’urgenza in ospedali diversi. Il primo versa in condizioni critiche ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Cisanello, mentre il secondo è stato portato all’ospedale Lotti di Pontedera. Le autorità stanno ascoltando alcuni testimoni per fare luce quanto accaduto e sulle cause.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata