Nel novembre 2022 l'ultima visita di Bergoglio nel paese dove vive la cugina Carla in provincia di Asti

Nel novembre 2022 Papa Francesco, morto ieri a 88 anni, ha fatto visita alla cugina Carla a Portacomaro, nell’Astigiano, il paese d’origine della famiglia Bergoglio prima dell’emigrazione in Argentina. In quell’occasione, il gruppo alpini del paese ha donato al Pontefice un gagliardetto. “Qualche giorno dopo Francesco ce l’ha restituito con due righe che per noi alpini hanno un grande significato”, ha raccontato Eros Capusso, capogruppo delle Penne Nere di Portacomaro.

La preghiera di Papa Francesco agli alpini di Portacomaro

Il Papa ha scritto su una lettera allegata al gagliardetto: “Ai cari alpini di Portacomaro, con la mia benedizione e non dimenticate l’ultimo pezzo per la montagna e per favore pregate con me”. Parole che, secondo Capusso, non tutti conoscono nel loro vero significato, ma che Papa Francesco, “che viene da lontano”, ha dimostrato di conoscere profondamente. “Si tratta infatti della ‘preghiera del Capitano‘ che, in punto di morte, dedicando i suoi ultimi attimi di vita alle persone care, ne offre un pezzo anche alla montagna. Papa Francesco era uno di noi”, ha concluso Capusso.

