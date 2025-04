Il rinnovamento della Chiesa con al centro gli ultimi

Pace e ambiente, migranti e rinnovamento della Chiesa. Al centro gli ultimi, le periferie del mondo. Sono stati diversi i temi del pontificato di Papa Francesco . Temi affrontati sempre in maniera netta, chiara, con uno stile semplice e deciso. In testa quello della pace. Bergoglio non ha mai mancato di far sentire la sua voce nel contesto della “Terza Guerra Mondiale a pezzi”. Dalla “martoriata” Ucraina alla situazione in Medioriente passando per i conflitti in Africa e alla situazione del Myanmar il Pontefice ha sempre ricordato a tutti che “la guerra è una sconfitta”.

Il secondo tema del pontificato di Papa Francesco è stato quello dell’ambiente. Affrontato ufficialmente con l’enciclica ‘Laudato Sì’, scritta proprio 10 anni fa. Forte l’impegno anche per i migranti: dallo storico viaggio a Lampedusa del luglio del 2013 in cui richiamò tutti a non cadere alla “globalizzazione dell’indifferenza” all’ultima condanna delle deportazioni dei migranti negli USA voluta dalla presidenza Trump.

Il Papa ha lavorato molto anche per rinnovare la Chiesa. Dal ruolo delle donne, come la nomina di suor Raffaella Petrini a presidente del Governatorato della Città del Vaticano, alle tante nomine di vertice. Il rinnovamento della Chiesa è passato anche per il mea culpa sul tema degli abusi, una ferita aperta troppo a lungo nella Chiesa alla cui guarigione Bergoglio ha impresso un’accelerazione.

Nel cuore del Papa lo spazio più grande è dedicato agli ultimi a cui ha pensato anche con gesti concreti come l’installazione di docce per senza tetto in Vaticano e recandosi personalmente anche nella alla favela di Varginha in Brasile. Tra loro, Bergoglio ha avuto nel cuore anche i detenuti. A loro ha voluto dedicare una Porta Santa speciale nel carcere di Rebibbia per il Giubileo del 2025. Da loro è andato il Giovedì Santo per la lavanda dei piedi della Messa in Coena Domini. E poi i bambini, da sempre nel cuore e nella mente di Bergoglio. Nello scorso febbraio il Papa ha tenuto il primo summit internazionale sui diritti dei bambini portando in Vaticano i leader del mondo per accendere un faro sulla situazione di tanti bambini che sono senza diritti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata