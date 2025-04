Il pontefice è deceduto alle 7:35 del giorno di Pasquetta. Aveva 88 anni

(LaPresse) Il Tour Vespucci si unisce al dolore per la scomparsa del Santo Padre e si associa alle parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto: “La scomparsa di Papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi. Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo”. La bandiera di Nave Amerigo Vespucci, la cui cappella è chiesa giubilare, è stata issata mezz’asta in segno di lutto.

