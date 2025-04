Dallo svuotamento alla tintura, fino all'uso della cera fusa

La decorazione delle uova di Pasqua è una tradizione rumena che esiste da centinaia di anni.

I rumeni, nella settimana che precede la Pasqua, tingono tradizionalmente le uova utilizzando coloranti vegetali o, più comunemente, coloranti sintetici. Alla Casa De Folklore di Londra, i partecipanti imparano invece a creare coloranti naturali prima di applicarli alle uova.

Le uova vengono svuotate e pulite prima che inizi il delicato lavoro sul guscio. Fiori e foglie raccolti nella natura imprimono sui gusci bianchi i contorni del mondo vegetale. Le uova, avvolte in collant, vengono immerse in coloranti naturali fatti con bucce di cipolla, curcuma e altri ingredienti, creando uova dai colori splendidi.

Accese le candele tea-light, si utilizza la cera fusa per disegnare motivi a cera persa, in stile batik, che cominciano a prendere forma prima di immergere le uova nel colorante contenuto in barattoli di vetro. Una tradizione pasquale — quella della decorazione delle uova — che continua a vivere.

