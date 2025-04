Rubarono 80mila euro in gioielli e altri beni, più la sua auto di lusso, con la quale fecero un altro furto in banca

La Polizia di Stato ha arrestato uno dei presunti autori del furto avvenuto a giugno 2023 nell’abitazione dell’allora calciatore della Juventus Kaio Jorge, a Torino. Si tratta di un uomo di cittadinanza moldava, nei cui confronti la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale torinese, per furto aggravato in abitazione, ricettazione e riciclaggio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, insieme ad altri complici non identificati, dopo avere infranto il vetro di una finestra della villa nella zona pre-collinare di Torino, dove all’epoca dimorava Kaio Jorge in quel momento assente dall’abitazione, si è impossessato di beni e gioielli per un valore di circa 80mila euro, per poi rubare l’auto di lusso del giocatore.

Due giorni dopo, il veicolo è stato utilizzato per un furto in una filiale di un istituto bancario torinese. Nell’occasione, l’uomo e altri complici, tutti incappucciati, dopo aver bloccato la circolazione stradale, utilizzando delle cinghie di forza applicate ad uno dei veicoli, hanno sradicato il portone della filiale e, successivamente, una cassaforte contenente circa 11.500 euro. I fuggitivi sono stati intercettati da una volante e, dopo un breve inseguimento, hanno abbandonato il furgone con all’interno la cassaforte.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno permesso di identificare il moldavo quale uno degli autori dei due furti.

