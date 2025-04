Il medico aveva 89 anni: univa l’attenzione per gli atleti d’élite con la promozione dell’attività fisica in tutte le fasce d’età

Il 18 aprile è mancato improvvisamente, all’età di 89 anni, il Dott. Prof. Carlo Gribaudo, storico direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino FMSI. Lo riferisce lo stesso Istituto. “Figura di riferimento del panorama della medicina dello sport italiano, il Dott. Gribaudo ha dedicato l’intera sua vita professionale all’Istituto, contribuendo in modo determinante alla sua nascita, crescita e sviluppo, portandolo a diventare un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale. – si legge nel comunicato – La sua visione, la sua instancabile dedizione al lavoro e ai suoi pazienti, il suo spirito innovativo e i suoi insegnamenti hanno tracciato la strada per generazioni di medici. Nel corso della sua lunga e appassionata carriera, Carlo Gribaudo ha saputo unire l’attenzione per gli atleti d’élite con il profondo impegno alla promozione dell’attività fisica in tutte le fasce d’età”.

Lo studio “Bambini a Torino”, condotto dall’Istituto per oltre vent’anni a favore dei bambini delle scuole medie torinesi e le numerose iniziative volte a incentivare l’attività fisica tra gli anziani, con l’obiettivo di prevenire malattie croniche e migliorare la qualità della vita, hanno rappresentato un ponte tra scienza e società, sottolineando il valore dello sport come strumento di benessere collettivo. Gribaudo non è stato solo il direttore per oltre 30 anni, ma un maestro e un punto di riferimento umano e professionale. Fino all’ultimo giorno, ha continuato a lavorare con lucidità e passione nell’Istituto che ha sempre considerato la sua seconda casa. La perdita del Dott. Gribaudo lascerà un grande vuoto e nello stesso tempo un ricordo indelebile tra i colleghi e amici con i quali ha condiviso tante sfide e progetti. La sua eredità scientifica e umana resterà viva nel cuore dei membri del consiglio direttivo, della direzione, dei medici, dei collaboratori e di tutto lo staff dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata