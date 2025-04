Centinaia di persone in piazzale Baiamonti dopo gli incidenti con la polizia di settimana scorsa

Alcune centinaia di persone hanno partecipato a un presidio in piazzale Baiamonti, luogo dove sabato scorso, durante il corteo per la Palestina, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Dopo alcuni interventi al microfono, i dimostranti si sono mossi in corteo fino all’Arco della Pace, sfilando dietro uno striscione con la scritta “Palestina libera, dal fiume fino al mare”. “Dopo tutto quello che è successo il 12, volevamo partire proprio da qui dove tutto è cominciato”, ha dichiarato Khader Tamimi, presidente dei palestinesi in Lombardia. “La questura deve approfondire quello che è accaduto, perché non è vero che sono stati attaccati dalla gente”, ha aggiunto Tamimi. “Dall’inizio sapevano che c’era un gruppo venuto a disturbare, vestiti di nero, che hanno iniziato a rompere vetri e forse a scrivere. Perché non li hanno fermati prima?”, ha concluso.

