La nave si sta dirigendo al porto assegnatole, dove arriverà solo il 22 aprile

È previsto per martedì 22 aprile alle ore 14.00, l’arrivo nel porto di Ravenna della nave Life Support di Emergency per lo sbarco delle 82 persone soccorse il 17 aprile nelle acque internazionali della zona Sar libica.

“Giovedì pomeriggio abbiamo effettuato il soccorso di un gommone in difficoltà che aveva a bordo 82 persone, tra cui 27 minori– spiega Domenico Pugliese, comandante della Life Support di Emergency -. Le autorità italiane ci hanno assegnato il porto di Ravenna per lo sbarco. Questo significa quattro giorni in più di navigazione rispetto a un Pos (Place of safety) più vicino alla zona operativa del Mediterraneo centrale e quindi aumentare la sofferenza dei naufraghi, che sono già in uno stato di vulnerabilità.”

Le 82 persone soccorse, di cui 11 donne, due ragazze minori non accompagnate, una bambina accompagnata, 23 ragazzi minori non accompagnati e un bambino accompagnato, hanno riferito di essere partite da Zawiya in Libia, alle 2 di notte circa. I naufraghi provengono da Sudan, Eritrea, Etiopia, Ghana, Nigeria e Togo.

