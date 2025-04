Proclamato il lutto cittadino

Il sindaco di Castellammare di Stabia (Napoli) Luigi Vicinanza ha firmato l’ordinanza con la quale si proclama il lutto cittadino per la giornata di oggi, venerdì 18 aprile, in segno di cordoglio per la tragedia della Funivia del Monte Faito, in cui sono morte 4 persone. Intanto l’area della tragedia è sotto sequestro mentre la cabina resta sospesa nel vuoto.

