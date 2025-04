Nessuno è rimasto coinvolto: l'istituto è chiuso per le vacanze pasquali

Maltempo e vento forte a Milano e in tutto il Nord Italia. Un albero è caduto davanti all’ingresso di una scuola elementare: è successo oggi, giovedì 17 aprile intorno alle 7 e mezza in via Colletta, nei dintorni di piazzale Lodi. Fortunatamente la scuola è chiusa per le vacanze pasquali. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i vigili urbani.

