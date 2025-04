In provincia di Torino si conta un morto travolto dall'acqua mentre si trovava in casa

La furia di fiumi e torrenti in piena dopo l’ondata di maltempo che sta flagellando in nord-ovest dell’Italia è ben visibile anche nelle immagini che circolano sui social: i video da Pont-Saint-Martin in provincia di Aosta dove a preoccupare è la Dora, la furia del Messa nel comune di Almense in Val di Susa, dove il torrente è uscito dagli argini obbligando a evacuare anche alcune famiglie e infine a Monteu da Po, sempre in provincia di Torino, dove si conta un morto travolto dalla piena mentre si trovava in casa.

