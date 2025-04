I vigili del fuoco hanno evitato la propagazione alle abitazioni vicine

Magazzino in fiamme a Dormelletto, in provincia di Novara, dall’alba di oggi, mercoledì 16 aprile. Quattro squadre dei vigili del fuoco in azione: incendio sotto controllo, evitata la propagazione alle abitazioni vicine e alla vegetazione circostante.

